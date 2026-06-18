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SAĞLIK Haberleri

Selçuk Tıp’ta Robotik Cerrahi ile 300. ameliyat yapıldı

Selçuk Tıp’ta Robotik Cerrahi ile 300. ameliyat yapıldı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde düzenlenen Robotik Cerrahi Değerlendirme Toplantısı’nda, küresel ve Türkiye ölçeğindeki kullanım verileri, teknolojik gelişmeler ve hastanedeki klinik sonuçlar ele alındı. Hastanede 1,5 yılda yapılan 300’üncü robotik cerrahi operasyonu da kutlandı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde robotik cerrahi teknolojisinin dünya genelindeki etkisine dikkat çekilen toplantıda, sistemin özellikle son yıllarda hızla kamu ve üniversite hastanelerinde giderek daha yaygın şekilde aktif kullanıldığı ifade edildi. Intuitive Surgical tarafından geliştirilen platformun, global sağlık teknolojileri içinde stratejik bir konumda olduğu belirtildi.

Toplantıya katılan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, robotik cerrahinin hastane vizyonundaki yerine vurgu yaptı. Prof. Dr. Yılmaz, "Robotik cerrahi ile 1,5 yıldır hizmet veriyoruz. 300 ameliyatı başarıyla gerçekleştirdik. Diğer yandan biz bu sistemi çok hızlı ve yüksek vaka çeşitliliği ile kullanan bir yapıya sahibiz. Tüm cerrahi branşların bu sisteme dahil olması önemli bir kazanımdır. Nitelikli sağlık hizmeti; fiziki altyapı, cihaz donanımı ve nitelikli insan gücünün birlikte olduğu bir bütünlükle mümkündür" dedi.

Kapital Satış Direktörü Tuğçe Alpay ve Klinik Satış Müdürü Burak Aras ise robotik sistemin Türkiye'deki kullanım artışına dikkat çekti. Burak Aras, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki kullanım verilerine de değinerek ilk kurulumdan bu yana vaka sayılarının düzenli artış gösterdiğini ve sistemin multidisipliner şekilde aktif kullanıldığını ifade etti.
Toplantıda robotik cerrahi sistemlerinin geleceği, tele-eğitim uygulamaları ve klinik verimlilik artışına yönelik değerlendirmelerde de bulunuldu. Programda, hastanede Doç. Dr. Emre Altıntaş tarafından gerçekleştirilen 300'üncü robotik cerrahi operasyonun başarısı kutlandı.

Kaynak: İHA

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