Hantavirüs vakası görülen gemideki 3 Türk vatandaşı yarın Türkiye’ye getirilecek
Sağlık Bakanlığı, Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve herhangi bir semptom ile hastalık bulgusu olmadığı bildirilen 3 Türk vatandaşının yarın ülkeye getirileceğini duyurdu.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecektir. İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir. Ülkemize ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir."
