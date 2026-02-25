Akşehir Devlet Hastanesi’nde bir ilk: V-NOTES izsiz rahim ameliyatı

Konya’nın Akşehir İlçe Devlet Hastanesinde ilçede bir ilke imza atılarak V-NOTES izsiz cerrahi ile ilk histerektomi (rahim alınması) ameliyatı başarıyla gerçekleştirdi. Daha önce aynı yöntemle farklı jinekolojik operasyonların yapıldığı hastanede bu operasyonla birlikte minimal invaziv cerrahi alanındaki uygulamalar bir adım daha ileri taşındı.

Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Kazım Ünal, son yıllarda açık ameliyatlar yerine dokulara daha az zarar veren minimal invaziv yöntemlerin tercih edildiğini belirtti. Uzman Dr. Ünal, V-NOTES tekniğinin vajinal yoldan uygulanan laparoskopik bir cerrahi yöntem olduğunu ifade ederek, "V-NOTES yönteminin en önemli avantajı, karında herhangi bir kesi yapılmamasıdır. Bu sayede hastalarımız ameliyat sonrası daha az ağrı hissediyor, hastanede kalış süresi kısalıyor ve günlük yaşamlarına daha hızlı dönebiliyorlar. Laparoskopik cerrahiden en büyük farkı ise karında kesi izi bulunmamasıdır. Bu da özellikle kozmetik açıdan önemli bir avantaj sağlamaktadır" dedi. Başarılı operasyonun ardından ameliyathane ekibine teşekkür eden Uzman Dr. Ünal, hastanede minimal invaziv cerrahi alanındaki çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı.

Hastane Başhekimi Bülent Erdem ise yapılan operasyonun ilçe adına önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Hastanemizde modern cerrahi tekniklerin uygulanabiliyor olması, hem hastalarımızın konforu hem de sağlık hizmetlerinin kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır. V-NOTES yöntemi ile gerçekleştirilen ilk histerektomi ameliyatı, ilçemiz adına önemli bir adımdır. Uzman hekim kadromuz ve güçlü ameliyathane ekibimizle bölge halkına nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA