Konya’daki bu hastane 650 bin kişiye şifa oldu!

Konya’nın Beyşehir İlçe Devlet Hastanesi, 2025 yılı boyunca sunduğu sağlık hizmetleriyle 650 bin vatandaşa şifa oldu.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Kutay Güven, hastanenin yıllık hizmet verilerini açıkladı. Başhekim Dr. Güven, hastanenin her geçen yıl artan hizmet kapasitesiyle bölge halkının sağlık ihtiyacını karşılamaya devam ettiğini belirtti. 2025 yılı içerisinde hastaneye başvuran 650 bin hastanın; 230 bini Acil Servis, 380 bini poliklinikler, 40 bini Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniklerinde tedavi edildi.

Erişkin Yoğun Bakım ünitelerinde bin 100 hasta, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde ise 320 bebek tedavi altına alındı. Aynı yıl içerisinde 468 doğum başarıyla gerçekleştirildi. Tanı ve tedavi süreçlerinde önemli rol oynayan görüntüleme hizmetleri kapsamında; röntgen, ultrason, MR ve tomografi olmak üzere toplam 245 bin işlem gerçekleştirildi. 2025 yılı boyunca hastanede 10 bin 41 ameliyat başarıyla tamamlanırken, bin 500 endoskopi ve kolonoskopi işlemi uygulandı. Hastanede bulunan 11 hemodiyaliz cihazı ile aylık ortalama 41 hastaya düzenli diyaliz hizmeti sunuldu.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ise yıl boyunca 6 bin 200 ev ziyareti gerçekleştirerek bin hastanın başvurusunu değerlendirdi. 2025 yılı içinde yapılan atamalarla birlikte hastanenin sağlık kadrosu da güçlendirildi.

Başhekim Dr. Kutay Güven, "Ortaya çıkan bu güzel tablonun arkasında büyük bir emek ve özveri var. 2026 yılında da vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte fedakarca görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum."

