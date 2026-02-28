TİMAV’dan “Maarifin Kalbinde Ramazan’’ etkinliklerine güçlü destek

2026 yılı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Maarifin Kalbinde Ramazan” temalı etkinlikler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Dr. Sami Bayrakcı’dan programa güçlü bir destek açıklaması geldi.

Dr. Bayrakcı yaptığı yazılı açıklamada, 2026 yılı Ramazan ayıyla birlikte okullarda gerçekleştirilen faaliyetlerin eğitimi yalnızca akademik başarı ekseninden çıkararak değer merkezli bir anlayışla bütünleştirdiğini belirtti.

Okullarda kurulan kardeşlik iftar sofralarının, paylaşım ve dayanışma köşelerinin, gönüllülük esaslı yardım organizasyonlarının ve kültürel etkinliklerin öğrencilerin hem zihinsel hem de ruhsal gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

"Maarif yalnızca bilgi aktarmak değildir; insan yetiştirmektir” diyen Bayrakcı, Ramazan ayının merhamet, sabır, infak ve dayanışma gibi temel insani değerleri canlı tutan güçlü bir din ve medeniyet mirası olduğuna dikkat çekti.

Bu değerlerin okul ortamında yaşatılmasının, genç nesillerin kimlik bilincini güçlendirdiğini vurgulayan Bayrakcı, şunları kaydetti: "Eğer bir eğitim sistemi kendi medeniyet köklerinden, inanç dünyasından ve kültürel hafızasından kopuk bir şekilde yürütülürse, güçlü şahsiyetler yetiştirmesi mümkün değildir. "Maarifin Kalbinde Ramazan” etkinlikleri, çocuklarımızın hem çağın bilgisiyle donanmasını hem de milli ve manevi değerlerle yoğrulmasını sağlayan önemli bir adımdır.”

"Bu anlamlı sürecin mimarı olan Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Sayın Yusuf Tekin'e, bakanlık yetkililerimize, il ve ilçe milli eğitim yöneticilerimize, okul idarecilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve emeği geçen herkese Türkiye İmam Hatipliler Vakfı adına en içten teşekkürlerimizi sunuyorum.” diyen Bayrakcı bu iradenin; sadece bir etkinlik planlaması değil, aynı zamanda milletimizin değerleriyle barışık güçlü bir eğitim vizyonunun ifadesi olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan bu uygulamalardan rahatsızlık duyduğunu ifade eden çevrelerin yaklaşımını da dikkatle izlediklerine de değinen Bayrakcı, bir milletin çocuklarının kendi dinini, kültürünü ve geleneklerini tanımasından rahatsızlık duyulmasının pedagojik değil ideolojik ve düşmanca bir yaklaşım olduğunu belirtti. "Dinini öğrenen, değerlerini tanıyan bir nesil; başkasına saygılı, özgüveni yüksek ve sorumluluk sahibi bir nesildir” diyen Bayrakcı, şu ifadeleri kullandı: "Ramazan'ı okul ortamında yaşamak ve yaşatmak; bir dayatma değil, kültürel ve dini gerçekliğin pedagojik bir çerçevede, kapsayıcı ve gönüllülük esaslı şekilde çocuklara aktarılmasıdır. Bu, anayasal güvence altındaki din ve vicdan özgürlüğünün, kültürel hakların ve değerler eğitiminin doğal bir tezahürüdür. Eğitimin ideolojik sterilizasyon adı altında kendi toplumunun değerlerinden arındırılmasını savunmak ise pedagojik değil, ideolojik bir tercihtir. Okullarımızda Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde yaşanmasına katkı sunan uygulamalardan rahatsız olmak, bu milletin inanç ve değer dünyasına mesafeli bir tutumun yansımasıdır.

TİMAV olarak inanıyoruz ki; kökleriyle barışık bir maarif anlayışı, Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek en güçlü teminattır. Çocuklarımızın hem çağın bilgisiyle donanmış hem de medeniyetimizin ruhuyla yoğrulmuş bireyler olarak yetişmesi, ülkemizin birlik ve dirliği açısından hayati önemdedir.

"Maarifin Kalbinde Ramazan” bir ayla sınırlı bir etkinlik değil, bu milletin eğitim tasavvurunun somut bir tezahürüdür.”

Bayrakcı sözlerini TİMAV olarak değer temelli eğitim çalışmalarını desteklemeye ve savunmaya devam edeceklerini belirterek tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi