AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın: 28 Şubat da bir darbedir

Cumali Özer

Cumali Özer
Muhabir
AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın: 28 Şubat da bir darbedir
AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, 28 Şubat Darbesi’nin 29. yılında yaptığı açıklamada, darbeyi ve darbecilik zihniyetini kınayarak, sürecin topluma yönelik ağır sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, 28 Şubat Darbesi'nin 29. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, darbeyi ve darbecilik zihniyetini kınadı.

Yalçın, "Amaçları itibarıyla 27 Mayıs, 12 Eylül, 27 Nisan ve 15 Temmuz neyse, 28 Şubat da aynı şekilde bir darbedir. Ancak bu darbe, siyasetin yanı sıra topluma yönelik de indirilmiş ağır bir darbedir. Sonuçlarının nesillerce sürmesi amaçlanan, hesaplı bir şekilde kurgulanmış bir darbedir” ifadelerini kullandı.

28 Şubat sürecinde tankların millet iradesine karşı yürütüldüğünü ve seçilmiş hükümetin görevden el çektirildiğini belirten Yalçın, özellikle başörtülü kadınlar ve mütedeyyin kesimlere yönelik büyük bir zulüm dalgasının başlatıldığını vurgulayarak, "Vatandaşlar, dini hassasiyetlerinden dolayı kendi ülkesinin kurumlarına sokulmamaya çalışılmıştır” dedi.

AK Parti'nin iktidarı döneminde vesayet odaklarını çökerttiklerini ve milli iradeyi yeniden inşa ederek ülkeyi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduklarını ifade eden Yalçın, ancak son zamanlarda başörtüsü ve Anadolu'nun yerel kıyafetlerine yönelik olumsuz tavırların 28 Şubat zihniyetinin tekrar hortlayabileceğini gösterdiğini söyledi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, "Milli iradenin inşasında demokrasi bilincinin, sivil iradenin ve sandığın gücünün önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Bu zihniyetle mücadele bizim için bir demokrasi ve hak mücadelesidir. Toplumsal barışımıza kasteden bu zihniyet var oldukça, büyük Türkiye idealimize ket vurulmaya çalışılacaktır. Ancak biz milletimizle beraber tüm engelleri aşmaktan geri durmayacağız” diye konuştu.

Yalçın, AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde darbeci zihniyete karşı dimdik durmaya devam edeceklerini ve milli irade anlayışını daima diri tutacaklarını açıkladı.

