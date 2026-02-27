Herkesin beklediği an geldi: Yaren Leylek Adem amcayla 15’inci kez buluştu

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Leyley Köyü'nde Yaren Leylek hasreti sona erdi. Balıkçı Adem Yılmaz, 15'inci kez Yaren Leylek ile buluştu.
Aralarındaki 15 yıllık dostlukla Türkiye'de ve yurt dışında milyonların kalbinde taht kuran Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin buluşması gerçekleşti.
15 yıl önce başlayan dostluğun hikayesi romanlara, belgesel ve filmlere konu olmuştu.
Doğaseverlerin ve Adem amcanın şubat ayının sonunda yolunu gözlediği Yaren leylek geçen yıl 15 Mart'ta, eşi ise iki gün önce yuvaya gelmişti.
Kaynak: Haber Merkezi