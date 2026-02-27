Meteorolojiden kar ve çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kar yağışının sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olacağı, bazı bölgelerde 10 ila 20 santimetre, yer yer 20 santimetre ve üzeri kar örtüsü oluşmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin edilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu vurgulanan açıklamada, yetkililer ve vatandaşların risklere karşı gerekli önlemleri alması gerektiği kaydedildi.
Kuvvetli kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.
