Konya Büyükşehir Suriye’nin 3 şehrinde iftar sofraları kuruyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Suriye’nin Şam, Humus ve Hama şehirlerinde Ramazan ayında iftar sofraları kuruyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan’ın rahmet ve bereketini Suriye’deki insanlarla paylaşarak iftar sofralarında bir araya geldiklerini belirterek, “Suriye’de iftar sofraları kurarak zor şartlar altında hayat mücadelesi veren Suriyeli kardeşlerimizle buluşmanın huzurunu yaşıyoruz. Hama’da başlayan ve 10 gün şehrin farklı mekanlarında devam edecek iftar organizasyonlarımız; 10 gün Humus’ta, 10 gün de Şam’da gerçekleştirilecek. Amacımız kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek, dayanışma ruhunu canlı tutmak ve Ramazan’ın bereketini hep birlikte paylaşmak ” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayının ilk sekiz gününde, Hama'nın kuzeyinde bulunan beş ayrı noktada binlerce Suriyeliye iftar yemeği ikram edildiğini belirterek, çalışmaların Ramazan boyunca planlı bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Suriye gibi tarihten gelen bağların olduğu coğrafyada insanlarla iftarlarda bir araya gelmenin mutluluğu içinde olduklarını vurgulayan Başkan Altay, "Ramazan'ın rahmet ve bereketini Suriye'deki kardeşlerimizle paylaşarak iftar sofralarında bir araya geliyoruz. Suriye'de iftar sofraları kurarak zor şartlar altında hayat mücadelesi veren Suriyeli kardeşlerimizle buluşmanın huzurunu yaşıyoruz. İlk etapta Hama'da başlayan ve 10 gün şehrin farklı mekanlarında devam edecek iftar organizasyonlarımız; 10 gün Humus'ta, 10 gün de Şam'da gerçekleştirilecek. Böylece Ramazan ayı süresince üç farklı şehirde ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak sıcak iftar yemeği ulaştırılacak” diye konuştu.

"AMACIMIZ KARDEŞLİK BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRMEK”

Başkan Altay, kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Amacımız yalnızca bir öğün yemek ikram etmek değil; kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek, dayanışma ruhunu canlı tutmak ve Ramazan'ın bereketini hep birlikte paylaşmak. Gönül coğrafyamızdaki mazlum kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR

Uzun yıllar Türkiye'de yaşayan Suriyeli bir vatandaş da kurulan gönül sofrasının çok kıymetli olduğuna dikkati çekerek, "Biz Türk kardeşlerimizi burada görmekten gurur duyuyoruz. Türkiye hep kalbimizde, bizim ikinci vatanımız. Hatta iki millet, bir vatan olduk. Sayın Uğur İbrahim Altay'a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu