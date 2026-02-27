Venezuela Geçici Devlet Başkanından ABD’ye yaptırımların kaldırılması talebi

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkesine yönelik ABD tarafından uygulanan tüm yaptırımların derhal kaldırılmasını talep etti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, başkent Caracas'ta gerçekleştirilen bir etkinlikte ABD yönetimine ve Başkan Donald Trump'a yönelik açıklamalarda bulundu. ABD'yi ülkesinin bir 'dostu ve ortağı' olarak tanımlayan Rodriguez, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığını belirtti.

Washington ile yeni bir iş birliği dönemi başlattıklarına dikkati çeken Rodriguez, Trump'a seslenerek yıllardır süregelen tüm yaptırımların ve ablukanın derhal kaldırılmasını istedi. Söz konusu ablukanın aynı zamanda doğrudan Venezuela gençliğini de hedef aldığını savunan Rodriguez, bu durumun en kısa zamanda son bulması gerektiğinin altını çizdi.

Trump'ın Venezuela hakkında kullandığı olumlu ifadelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ileten Rodriguez, ülkelerinin tarih boyunca ABD veya başka bir ulus için asla bir tehdit unsuru oluşturmadığını vurguladı. Rodriguez, uluslararası arenada ABD ile her zaman dostluk ve iş birliğine dayanan jeopolitik bir yaklaşımı desteklediklerini kaydetti.

Kaynak: DHA