DÜNYA Haberleri

ABD Kongresi Trump’ın savaş yetkilerini kısıtlamak için tasarı hazırlıyor

ABD Kongresi Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlamak için tasarı hazırlıyor
ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Başkan Donald Trump’ın Kongre’nin onayı olmaksızın İran’a askeri güç kullanmasını engellemeye yönelik tasarıyı haftaya genel kurul gündemine getirmeye hazırlanıyor.

ABD'de Demokrat Partili meclis üyeleri Donald Trump'ın İran konusunda yeniden bir maceraya atılmasını önlemek için önlem almaya hazırlanıyor.

Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Kongre üyesi Gregory Meeks, konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu savaş yetkileri yasa tasarısını gelecek hafta gündeme getireceklerini belirtti.

Meeks, açıklamasında, Cumhuriyetçi Thomas Massie ve Demokrat Ro Khanna'nın ortaklaşa hazırladığı ve Trump'ın Kongre onayı olmaksızın İran'a yönelik askeri güç kullanmasını engelleyen savaş yetkileri tasarısının önemini vurguladı.

Demokrat Kongre üyesi, "Kongre önümüzdeki hafta yeniden toplandığında, iki partinin ortak Khanna-Massie Savaş Yetkileri Tasarısı'nı Temsilciler Meclisi gündemine getirip oylanmasını sağlamaya çalışacağız" ifadesini kullandı.

CUMHURİYETÇİLER ÇOĞUNLUKTA 

Massie ve Khanna tarafından hazırlanan yasa tasarısı, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı askeri güç kullanmadan önce Kongre'den yetki almasını gerektiriyor.

Tasarıyı destekleyen temsilciler, Anayasa'nın savaş ilan etme yetkisini Kongre'ye verdiğini ve tek taraflı herhangi bir askeri eylemin bu ilkeyi ihlal edeceğini savunuyor.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde tasarının geçip geçmeyeceği merakla beklenirken, Demokratların tamamına yakını ve Cumhuriyetçilerin bazıları İran konusunda askeri bir seçeneğe temkinli yaklaşıyor.

Kaynak: AA

