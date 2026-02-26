Türkiye’de adı hangi harfle başlayan ilçe sayısı daha fazladır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Türkiye'nin mülki idare yapılanması içinde yer alan 973 ilçenin isim dağılımı incelendiğinde, belirli harflerin diğerlerine oranla çok daha baskın olduğu görülmektedir.
Türkiye'de adı hangi harfle başlayan İlçe sayısı daha fazladır?
Türkiye genelindeki ilçe isimleri alfabetik olarak tasnif edildiğinde, "K" harfiyle başlayan yerleşim yerlerinin sayısı diğer tüm harfleri geride bırakmaktadır. Bu durumun temel sebebi; Karadeniz, Keçiören, Kağıthane, Kadıköy gibi hem köklü hem de modern dönemde kurulan pek çok ilçenin adının bu harfle başlamasıdır.
Cevap: K
