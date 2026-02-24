İngiltere Başbakanı Starmer: Rusya bu savaşı kazanamayacak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere hükümetinin Ukrayna'nın yanında olduğunu vurgulayarak, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik barbarca işgalinin üzerinden 4 yıl geçerken, Ukrayna halkına mesajımız çok basit: İngiltere sizinle” ifadelerini kullandı.
Ukrayna'ya yönelik askeri, insani ve yeniden inşa desteklerini artırdıklarını kaydeden Starmer, adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini bildirerek, "Rusya bu savaşı kazanamayacak. Ukrayna'ya şan olsun” dedi.
Kaynak: DHA