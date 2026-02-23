GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,99
EURO
52,00
STERLİN
59,52
GRAM
7.532,33
ÇEYREK
12.425,93
YARIM ALTIN
24.769,02
CUMHURİYET ALTINI
49.327,17
DÜNYA Haberleri

Örgüt elebaşı El Mencho öldürüldü Meksika karıştı

Örgüt elebaşı El Mencho öldürüldü Meksika karıştı
Meksika’da ülkenin en büyük suç örgütlerinden birine büyük darbe vuruldu. Jalisco Yeni Nesil adlı kartelin “El Mencho“ lakaplı elebaşı, düzenlenen operasyonda öldürüldü. Operasyonun ardından kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Birçok kentte araçlar ve iş yerleri ateşe verildi, yollar kapatıldı.

Yolları kapattılar, araçları, iş yerlerini kundakladılar...

Meksika, ülkenin en büyük kartellerinden birinin elebaşı Nemesio Oseguera Cervantes'e yönelik operasyonun ardından karıştı.

Jalisco Yeni Nesil adlı kartelin "El Mencho" lakaplı elebaşı, Jalisco eyaletinde Meksika ordusunun operasyonuyla öldürüldü.

Çatışma sırasında 4 kartel üyesinin öldürüldüğü, 2'sinin gözaltına alındığı, 3 askerin ise yaralandığı açıklandı.

Operasyonla birlikte geniş çaplı şiddet olayları patlak verdi. Suç örgütü üyeleri saldırılarda bulundu.

Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na baskın düzenleyerek güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Havalimanından silah sesleri yükseldi. Çok sayıda insan korku ve panik içinde kaçıştı. Otobüs terminallerinde de silah sesi ve patlamalar duyuldu. Yoğun duman gökyüzünü kapladı.

Kartel üyelerinin neden olduğu şiddet olayları nedeniyle çok sayıda eyalete ordu birlikleri sevk edildi.

Cumhurbaşkanından sükunet çağrısı

Olaylara ilişkin Meksika Cumhurbaşkanı Sheinbaum, sükunet çağrısı yaptı. "Tüm eyaletlerin valileri ile koordinasyon içindeyiz" açıklamasında bulundu.

Halktan evlerinde kalmaları istendi, toplu taşıma durduruldu.Sokaklar, artan tedbirlerin ardından boş kaldı.

Jalisco Yeni Nesil Karteli daha önce ABD tarafından terör örgütü ilan edilmişti.

Washington yönetimi, kartel elebaşı El Mencho'nun başına 15 milyon dolarlık ödül koymuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER