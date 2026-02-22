GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
İşgalci İsrailliler ramazanda da Mescid-i Aksa’ya baskınlarını sürdürüyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya ramazan ayında polis koruması altında baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, onlarca fanatik Yahudi'nin, İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdiği belirtildi.

Fanatik Yahudilerin, Harem-i Şerif'in avlusunda provokatif şekilde "Talmudik ayinler" yaptığı kaydedildi.

Haberde, bunun, "işgal güçlerinin koruması altında fanatik Yahudiler tarafından gerçekleştirilen ve Aksa'nın avlularında Talmudik ritüeller düzenlenmesini amaçlayan tekrarlanan baskınlar zincirinin bir parçası" olduğu ifade edildi. Ayrıca İsrail'in, Eski Şehir bölgesi ile Mescid-i Aksa çevresindeki alanlar başta olmak üzere Kudüs'te fiili bir değişimi dayatmaya yönelik girişimlerinin de bir parçası olduğu belirtildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin bu baskınlar sırasında, ibadet edenlere yönelik fiziksel saldırı ve girişlerde uygulanan kısıtlamalar gibi sık sık tacize maruz kaldığı aktarıldı.

İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi Üyesi Milletvekili Amit Halevi, 15 Şubat'ta Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere "ramazanda Aksa'ya baskınlarını sürdürme" çağrısı yapmıştı.

İsrail, her ramazan ayında işgal altındaki Doğu Kudüs ve çevresinde kapsamlı güvenlik önlemleri uyguluyor, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya erişimine sıkı kısıtlamalar getiriyor.

Tel Aviv yönetimi, ramazanın ilk günüyle birlikte işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te "güvenlik" iddiasıyla kontrollerini artırdı.

Kaynak: AA

