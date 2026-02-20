GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Trump: Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var

Trump: Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var
ABD Başkanı Donald Trump, “Ulusal güvenlik gerekçesiyle yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletindeki bir çelik şirketinin üretim tesisine yaptığı ziyarette ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, çelik sektöründeki toparlanmayı uyguladığı tarifelerle ilişkilendirerek, bu sayede Amerikan şirketlerinin korunduğunu ve üretimin arttığını söyledi. Tarifelerle ilgili ABD Yüksek Mahkemesi kararını aylardır beklediğini aktaran Trump, "Tarifeler olmasaydı, bu ülke şu anda büyük bir sıkıntı içinde olurdu” diye konuştu.

Trump, davayı açanların Çin odaklı kişiler ve Çin'de işi olanlar olduğunu kaydederek, bu kişilerin ABD'yi soymaya devam etmek istediklerini savundu. Bu kararı beklemek zorunda olduğunu dile getiren Trump, "Ulusal güvenlik gerekçesiyle yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

