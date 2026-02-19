GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

4 ton uyuşturucu taşıyan denizaltı ele geçirildi!

4 ton uyuşturucu taşıyan denizaltı ele geçirildi!
Meksika Donanması, Pasifik Okyanusu’nda yaklaşık 4 ton uyuşturucu taşıyan denizaltıyı ele geçirdi.

Meksika'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu. Meksika Donanması, Pasifik Okyanusu'nda 4 ton uyuşturucu taşıyan ve uyuşturucu karteli tarafından kullanılan denizaltıyı ele geçirdi. 

Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, Meksika Donanması'nın yürüttüğü sürekli gözetim faaliyetleri kapsamında 179 paket halinde yaklaşık 4 ton kokain taşıyan bir denizaltıyı ele geçirdiğini belirterek, operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Harfuch, denizlerde yürütülen operasyonlarda geçtiğimiz hafta yaklaşık 10 ton uyuşturucu ele geçirildiğini ifade ederek, "Bu, milyonlarca dozun sokaklara ulaşmasını engelleyerek ve Meksikalı ailelerin güvenliğini koruyarak, organize suçun finansal yapılarına doğrudan milyonlarca dolarlık bir darbe vurdu" dedi.

Kaynak: İHA

