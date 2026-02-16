GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Gazze’de enkaz altındaki cenazelerin çıkarılması için “Şehitlere Vefa’’ girişimi başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

Gazze’de enkaz altındaki cenazelerin çıkarılması için “Şehitlere Vefa’’ girişimi başlatıldı
Filistin Sivil Savunma İdaresi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile koordinasyon halinde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazelerini enkaz altından çıkarmak amacıyla “Şehitlere Vefa“ adlı bir girişim başlattı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Gazze'de, enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Sivil savunma ekipleri, çalışmalarına Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinden başladı.

Ekipler ilk olarak, 29 Ekim 2024'te İsrail hava saldırısında hedef alınan ve aralarında yerinden edilenlerin de bulunduğu yaklaşık 200 kişinin sığındığı "Ebu Nasr" ailesine ait evin enkazında kalan cenazeleri çıkarmak için harekete geçti.

"Bugün hâlen onlarca cenazenin bulunduğunu bildiğimiz Ebu Nasr ailesinin evinin enkazı üzerindeyiz"

Filistin Sivil Savunma görevlisi Muhammed Tamus, bunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki farklı bölgelerde yürütülecek daha kapsamlı çalışmaların ilk adımı olduğunu söyledi.

İlk aşamada çok sayıda cenazenin bulunduğu evlere öncelik verildiğini belirten Tamus, "Bugün enkaz altında hâlen onlarca cenazenin bulunduğunu bildiğimiz Ebu Nasr ailesinin evinin enkazı üzerindeyiz. Gazze'nin çeşitli bölgelerinde, enkaz altındaki tüm şehitler çıkarılana kadar çalışmaların sürmesini umut ediyoruz." dedi.

"Yıkımın boyutu çok büyük, ağır ekipmanı ise yok"

Binlerce kişinin hâlâ enkaz altında kayıp olduğunu vurgulayan Tamus, ağır iş makinesi eksikliğinin çalışmaları ciddi şekilde sekteye uğrattığını belirtti.

"Yıkımın boyutu ve enkazın miktarı çok büyük. Sivil Savunmanın yeterli ekskavatör ve ağır ekipmanı yok." diyen Tamus, kullanılan araçlardan birinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından sağlandığını, ancak insani yardım kuruluşlarından daha fazla destek beklediklerini dile getirdi.

"Kardeşim Muhammed de burada enkaz altında"

Ebu Nasr ailesinin evini hedef alan İsrail saldırısından sağ kurtulan Aya Ebu Nasr, saldırıların yoğunlaşmasının ardından ailenin beş katlı binaya sığındığını, hedef alındığı sırada binada yaklaşık 200 kişinin bulunduğunu anlattı.

Bombardımanda yaklaşık 150 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Ebu Nasr, çok sayıda kişinin yaralandığını ve onlarca kişinin ise enkaz altında kaldığını dile getirdi.

Kurtarma çalışmalarının saldırı sırasında son derece sınırlı ve tehlikeli koşullarda yürütüldüğünü belirten Ebu Nasr, bazı cenazelerin çıkarılabildiğini ancak alt katlara ulaşılamadığını, diğer cenazelerin de bulunarak uygun şekilde defnedilmesini bir yıldan uzun süredir beklediklerini söyledi.

"Kardeşim Muhammed de kayıplar arasında." diyen Ebu Nasr, telefonundaki fotoğraflarını göstererek kardeşinin cenazesinin bulunmasını istedi.

Riskli koşullarda çalışma

Sivil savunma ekipleri, İsrail saldırılarının başından bu yana cenazelerin açık alanlara dağılması, koruyucu ekipman ve biyolojik test malzemesi eksikliği nedeniyle son derece riskli koşullarda görev yapıyor.

İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar ve temel tıbbi malzemelerin Gazze'ye girişinin engellenmesi de çalışmaları zorlaştırıyor. Kurtarma ve cenaze nakil süreçlerinde personelin hastalık ve enfeksiyon riskiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

Yaklaşık 9 bin 500 Filistinli, hâlâ enkaz altında kayıp

Gazze'deki resmi verilere göre, yıkımın boyutu ve ağır ekipman yetersizliği nedeniyle yaklaşık 9 bin 500 Filistinlinin hâlâ enkaz altında kayıp olduğu değerlendiriliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, ateşkesin başladığı 10 Ekim 2025'ten bu yana enkaz altında 726 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

