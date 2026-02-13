GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Gazze’de Aksa Şehitleri Hastanesi hizmet dışı kalmanın eşiğinde

Soykırımcı İsrail ordusunun 2 yıl boyunca şiddetli saldırılar düzenlediği ve hastaneleri de hedef aldığı Gazze’de ana jeneratörleri bozulan Aksa Şehitleri Hastanesi’nin ekipman eksikliği nedeniyle hizmet dışı kalmanın eşiğine geldiği açıklandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, jeneratörlerin arızalanması, gerekli yağ ve yedek parça eksikliği nedeniyle Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesinin hizmet dışı kalma tehdidi altında olduğu belirtildi.

Hastanede 3 ay önce ilk ana jeneratörün arızalandığı, bakımının yapılması için gerekli yedek parça ve yağın bulunamadığı vurgulanan açıklamada, "Aksa Şehitler Hastanesi, ikinci ana jeneratörünün arızalanması nedeniyle hizmetlerinin devamının tehlikeye girebileceği konusunda uyarıda bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nin küçük 2 jeneratör ile kırılgan bir durumda hizmet verdiği ve bu durumun tıbbi hizmetlerin sürdürülebilirliğini garanti etmediği kaydedildi.

Başta yoğun bakım ve yenidoğan üniteleri ile ameliyathaneler olmak üzere hastanedeki kritik bölümlerde kalan yüzlerce hasta ve yaralının hayatının tehlikede olduğuna dikkati çekildi.

"Bu durumun devam etmesi, hastanenin hizmetlerinin her an tamamen durmasına yol açabilir." ifadesi kullanılan açıklamada, böyle bir durumda Gazze'de halihazırda ciddi sıkıntılar içinde olan sağlık sisteminin yeni bir "insani felaket" yaşaması anlamına geleceği aktarıldı.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nin ana jeneratörlerinin bakımı için gerekli yağ ve yedek parçaların sağlanması adına acil müdahale çağrısında bulunuldu.

Hastanedeki sağlık hizmetlerinde yaşanacak herhangi bir aksamanın hastaların hayatını doğrudan etkileyen ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısı yapıldı.

Sağlık tesisi ve çalışanlarını korumanın, görevlerini yerine getirmelerini sağlamanın "yasal ve ahlaki bir sorumluluk" olduğunun altı çizildi.

İsrail ordusu 2 yıl boyuncu şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hastane ve sağlık merkezlerini de hedef alarak çok sayıda sağlık tesisinin hizmet dışı kalmasına neden oldu.

Ateşkese rağmen ilaç ve tıbbi malzemelerin bölgeye ulaşmasının İsrail tarafından kısıtlanması Gazze'de halihazırda hassas durumdaki sağlık sistemini ciddi bir şekilde tehdit ediyor.

Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazlası da yaralandı.

Kaynak: AA

