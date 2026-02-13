GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Bakan Çiftçi’den operasyonda yaralanan polise geçmiş olsun telefonu

Bakan Çiftçi’den operasyonda yaralanan polise geçmiş olsun telefonu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kayseri’de bu sabah organize suç örgütlerine yönelik operasyonda yaralanan özel hareket polisiyle telefonda görüştü.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, yaralanan özel hareket polisi Erol Bilen Kaplan'ı tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Bu sırada Çiçek, Bakan Çiftçi'yi görüntülü arayarak yaralı polisle görüştürdü.

Görüşmede özel hareket polisi Kaplan'ın durumunu soran Bakan Çiftçi, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

