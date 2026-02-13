GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,80
EURO
51,98
STERLİN
59,83
GRAM
7.410,57
ÇEYREK
12.278,34
YARIM ALTIN
24.443,33
CUMHURİYET ALTINI
48.441,58
GÜNCEL Haberleri

Konya’da servis ücretleri zamlandı!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da servis ücretleri zamlandı!

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'da 2025–2026 eğitim-öğretim yılının 2. dönemi için uygulanacak okul servis ücretlerinde yüzde 10 oranında düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Karabacak, en kısa mesafe için yıllık (0–3 km) ücretin 23 bin 100 TL, en uzun mesafe için ise (0–20 km) 31 bin 020 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Başkan Muharrem Karabacak açıklamasında, "2025–2026 eğitim-öğretim yılının 2'inci dönemi için taşıma ücretleri; geçen zaman aralığındaki yeniden değerleme oranları, personel ücretleri, enflasyon ve motorin fiyatlarındaki artışlar dikkate alınarak yıllık olarak belirlenmiştir.

Buna göre;

0–3 km'ye kadar 23 bin 100 TL,
0–6 km'ye kadar 26 bin 400 TL,
0–12 km'ye kadar 29 bin 050 TL,
0–20 km'ye kadar 31 bin 020 TL olarak uygulanacaktır.

Rehber personel bulundurulması zorunlu olan ilkokul ve ortaokul servis araçlarında, taşıma ücretlerine ek olarak öğrenci başına yıllık rehber personel ücreti 7 bin TL olarak düzenlenmiştir.
Belirlenen ücretler 9 taksitli olup, peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER