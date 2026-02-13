Konya’da servis ücretleri zamlandı!

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'da 2025–2026 eğitim-öğretim yılının 2. dönemi için uygulanacak okul servis ücretlerinde yüzde 10 oranında düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Karabacak, en kısa mesafe için yıllık (0–3 km) ücretin 23 bin 100 TL, en uzun mesafe için ise (0–20 km) 31 bin 020 TL olarak belirlendiğini duyurdu.



Başkan Muharrem Karabacak açıklamasında, "2025–2026 eğitim-öğretim yılının 2'inci dönemi için taşıma ücretleri; geçen zaman aralığındaki yeniden değerleme oranları, personel ücretleri, enflasyon ve motorin fiyatlarındaki artışlar dikkate alınarak yıllık olarak belirlenmiştir.



Buna göre;



0–3 km'ye kadar 23 bin 100 TL,

0–6 km'ye kadar 26 bin 400 TL,

0–12 km'ye kadar 29 bin 050 TL,

0–20 km'ye kadar 31 bin 020 TL olarak uygulanacaktır.



Rehber personel bulundurulması zorunlu olan ilkokul ve ortaokul servis araçlarında, taşıma ücretlerine ek olarak öğrenci başına yıllık rehber personel ücreti 7 bin TL olarak düzenlenmiştir.

Belirlenen ücretler 9 taksitli olup, peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanacaktır.” ifadelerini kullandı.

