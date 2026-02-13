7 kişi tarafından öldürülen 17 yaşındaki çocuğun davasına devam edildi
Gaziantep’te iki grup arasında çıkan ve 17 yaşındaki Eyüp Arıcı’nın hayatını kaybettiği kavgayla ilgili davada 4’üncü duruşma görüldü.
Gaziantep'te 9 Şubat 2025 tarihinde iki grup arasında çıkan ve 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın hayatını kaybettiği kavga sonrası açılan davanın 4'üncü duruşması, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar E.A.K., A.S.P. ile 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar K.B., M.F.K., M.T.Y., İ.E.Ö., U.E.M. ile Eyüp Arıcı'nın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma, 18 yaşından küçük sanıkların yer alması nedeniyle kapalı görüldü.
Mahkeme heyeti, tutuklu sarılıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Olayın geçmişi
Şehitkamil ilçesinde Eyüp Arıcı ikizi ve bir arkadaşıyla birlikte bulunduğu sırada, bir grupla tartışma başlamış, saldırıya uğrayan Eyüp Arıcı, kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.
Mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada davaya sonradan dahil edilen ve olay günü 6 sanıkla birlikte hareket ettiği iddia edilen U.E.M. hakkında zorla getirilme kararı vererek davayı 19 Aralık 2025'e ertelemişti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”