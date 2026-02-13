GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Üvey babasını öldüren çocuk tutuklandı

- Güncelleme Tarihi:

Üvey babasını öldüren çocuk tutuklandı
Çanakkale’nin Biga ilçesinde tartıştığı üvey babasını av tüfeğiyle öldüren 17 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Olay, Biga'ya bağlı Kocagür köyünde geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana geldi.

Kocagür köyünde işçi olarak çalışan Emrullah Çiloğlu (37) ile eşi Hatice Çiloğlu arasında tartışma çıktı. Hatice Çiloğlu'nun oğlu Y.S.A.'nın (17) da dahil olmasıyla kavgaya dönüşen olayda av tüfeğini ateşleyen Y.S.A., üvey babası Emrullah Çiloğlu'nu sırtından ve başından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleye rağmen Emrullah Çiloğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Y.S.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Y.S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Kaynak: İHA

