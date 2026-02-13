GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Uygulama noktasına girmemek için otoyolda geri geri giden sürücü dron kamerasına yakalandı

Hatay’da uygulama noktasına girmemek için otoyol üzerinde geri geri giden ve trafiği hiçe sayarak dönüş yapan sürücü, jandarmanın dron kamerasına yakalandı. Ters yöne giren sürücüye cezai işlem uygulandı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Payas İlçesinde O-53 Otoyolu üzerinde Hatay Otoyol Jandarma Komutanlığınca 10 Şubat günü trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazandırmak maksadıyla jandarma ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Trafik denetimi esnasında uygulama noktasına girmek istemeyen otomobil sürücüsünün geri geri giderek, trafik tehlikeye düşürecek şekilde dönüş yaptığı dron kamerasına yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı ve sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli tahkikata başlandı.

Kaynak: İHA

