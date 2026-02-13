Uygulama noktasına girmemek için otoyolda geri geri giden sürücü dron kamerasına yakalandı

Payas İlçesinde O-53 Otoyolu üzerinde Hatay Otoyol Jandarma Komutanlığınca 10 Şubat günü trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazandırmak maksadıyla jandarma ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Trafik denetimi esnasında uygulama noktasına girmek istemeyen otomobil sürücüsünün geri geri giderek, trafik tehlikeye düşürecek şekilde dönüş yaptığı dron kamerasına yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı ve sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli tahkikata başlandı.
Kaynak: İHA