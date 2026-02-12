Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkımda faciadan dönüldü!

Küçükçekmece Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada iş makinesi ile yıkım çalışması başlatıldı. Bina yıkım esnasında kopan beton parçaları yan binaya hasar verdi.
İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. O esnada bina önünde kimsenin olmaması muhtemel facianın önüne geçerken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.
ÇÖKME ANI ORTAYA ÇIKTI
Faciadan dönülen yıkım ve hasar gören binadan görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde binadan kopan parçalar büyük bir gürültüyle yan binanın üzerine düştüğü ve etrafı toz bulutu kapladığı görülüyor.
Ekipler bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA