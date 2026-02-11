İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı değişti!

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde değişim yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İçişleri ve Adalet bakanlıklarına yeni atamalar yapıldı.
Karar kapsamında, Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığına Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığına ise Mustafa Çiftçi atandı. Atamaların, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri uyarınca gerçekleştirildiği belirtildi.
Söz konusu karar, 10 Şubat 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.
Ali Yerlikaya'nın yerine atanan Mustafa Çiftçi Erzurum Valisi, Yılmaz Tunç'un yerine atanan Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyordu.
MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?
1970 yılında Konya'nın Çumra İlçesinde doğdu. 1990 yılında Konya İHL'den mezun oldu.
1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. 1996 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak meslek hayatına başladı.
1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisinden mezun oldu. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman İlçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yaptı. TBMM'de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği, 2018-2023 yılları arasında ise Çorum Valiliği görevlerinde bulundu.
2007 Yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı, 2011 yılında da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi.
2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında başka bir yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Mustafa Çiftçi, A.Ü. Adalet Bölümünü, İktisat Fakültesini ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi.
2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile 18.08.2023 tarihinde Erzurum Valiliği görevine atandı.
Vali Çiftçi evli ve üç çocuk babasıdır.
AKIN GÜRLEK KİMDİR?
Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi.
2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
Nisan 2021 terfileriyle birinci sınıf hâkimliğe terfi etti. Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş'un yerine 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı.
2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.
Gürlek, evli ve 1 çocuk babasıdır.
