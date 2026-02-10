DİN-BİR-SEN’den ANMEG’e ziyaret: “Hoşgörü şehrine kucaklaşma yakışır’’

DİN-BİR-SEN Genel Başkanı Yusuf Özdemir , Genel Sekreter Menderes Ateş, Konya Şube Başkanı Ali Bitim ve beraberindeki heyet Anadolu Medya Grup Vakfı'nı ziyaret etti.



ANMEG Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer ve Mütevelli Nurettin Bay tarafından ağırlanan heyet sendika çalışmaları hakkında bilgi verdi.







Konya'da yaşanan Müezzin – Doktor olayına ilişkin konuşan Genel Başkan Yusuf Özdemir, "Biz din adamları olarak her zaman barıştan, huzurdan ve uzlaşmaktan yanayız. Böyle bir olay kurumları da karşı karşıya getirme durumuna düşürebilir. O bakımdan her iki tarafında olaya suhuletle yaklaşıp barışması sağlanmalı. Hoşgörü şehrinde bize yakışan kucaklaşmaktır.” İfadelerini kullandı.



Genel Başkan Özdemir ayrıca ANMEG'e bağlı yayın kuruluşlarının milli ve manevi değerlere sahip çıktığını belirterek takdirle takip ettiklerini dile getirdi.







ANMEG Başkanı Ahmet Özer'de ziyaretleri için heyete teşekkür ederek, yayın kuruluşlarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.



DİN-BİR-SEN Genel Başkanı Yusuf Özdemir daha sonra Kontv'de yayınlanan Düzlem programına konuk oldu. Programda konuşan Özdemir, murakıpların özlük hakları, 3600 ek gösterge, din hizmetleri ve din görevlilerinin sosyal ve sendikal hakları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi