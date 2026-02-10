Konya’da uyuşturucu operasyonu: 16 bin 541 sentetik hap ele geçirildi!

Konya’nın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda Adana’dan gelen araçlarda 16 bin 541 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili üç şüpheli tutuklandı.

Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerimiz, sokak satıcılarına, uyuşturucu kullanıcıları ile ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.



Ekiplerimizin titiz çalışmalarıyla, Adana'dan yola çıkan iki aracın Ereğli ilçemize uyuşturucu madde getireceği yönünde duyum alınması üzerine harekete geçildi. Gerçekleştirilen sıkı takip sonucu ilçemize girdikleri esnada durdurulan araçlardan birinde bulunan M.Ö. ve O. E. isimli şahıslar, kıskıvrak yakalandı. Aynı operasyon kapsamında diğer araçla seyir halinde olan E.Ş. ve S.K. isimli şahıslar da durduruldu. Şahıslardan S.K. polis ekiplerini fark etmesi üzerine araçtan atlayarak kaçarken, E.Ş. isimli şüpheli gözaltına alındı.

16 BİN 541 SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

Şahıslar ve araçlarda yapılan aramalarda toplam 16.541 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.Ö., O.E. ve E.Ş. isimli şahıslarla firari S.K. Hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçu ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma” suçları kapsamında tahkikat başlatıldı.

Yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, firari şahıs S.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Konya Emniyeti'nin uyuşturucuyla mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

