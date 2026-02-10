Başkan Altay müjdeyi duyurdu! Tek seferde 30 bin TL destek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sağlık ve Sosyal Hizmetler alanında 2025 yılında hayata geçirilen çalışmalar ile 2026 yılında uygulanacak yeni projeleri kamuoyuyla paylaştı. Başkan Altay, basın mensuplarına ve Konyalılara hitaben yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışını aile odağında güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Altay, "Önceki dönemlerde olduğu gibi attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her projede aileyi ve insanı merkeze alıyoruz. 2026 yılı içerisinde de yeni desteklerimizi aynı anlayışla, ortak akıl ve vicdani rehberlik doğrultusunda sürdüreceğiz” dedi.

YENİ EVLİ ÇİFTLERE NAKDİ VE KİRA DESTEĞİ

Evliliğe ilk adımı atan gençlerin ekonomik olarak daha rahat bir başlangıç yapabilmesi amacıyla yeni destek programlarını açıklayan Başkan Altay, Konya'da ikamet eden dar gelirli yeni evli çiftlere tek seferlik 30 bin TL nakdi destek sağlanacağını duyurdu.

Bu destekle, düğün sonrası ortaya çıkan ekonomik yüklerin hafifletilmesinin hedeflendiğini belirten Altay, ayrıca kapsamlı bir kira desteği programının da başlatılacağını ifade etti. Program kapsamında, belirlenen kriterleri taşıyan ve ilk kez evlenen çiftlere 3 yıl boyunca aylık 5 bin TL kira desteği verilecek. Destek süreci içerisinde bebek sahibi olan çiftlere ise yüzde 25 ek destek sağlanacak.

YENİ BEBEK SAHİBİ AİLELERE AYLIK DESTEK

Ailelerin en özel anlarında da yanlarında olmayı önemsediklerini belirten Başkan Altay, yeni bebek sahibi olan aileler için de önemli bir destek programını hayata geçireceklerini açıkladı. Buna göre, Konya'da ikamet eden dar gelirli ve yeni bebek sahibi ailelere 12 ay boyunca aylık 2 bin TL nakdi destek sağlanacak.

Bu desteğin, bebeklerin sağlıklı gelişimine katkı sunmasının yanı sıra aile bütçesi üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçladığı belirtildi.

28 İLÇEDE BEBEK DESTEK ÇANTASI DAĞITILACAK

Başkan Altay, yakında ebeveyn olacak aileler için hazırlanan bir başka projeye de değindi. Konya'nın 28 ilçesinde uygulanacak program kapsamında, yeni bebek sahibi olan ailelere temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı destek çantaları ulaştırılacak.

Altay, "Gençlerimizin yuva kurma heyecanında yanlarında olmak ne kadar önemliyse, o yuvaya bir can katıldığı ilk anda da ailelerimizi yalnız bırakmamak bizim için aynı derecede kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

(Meltem Aslan)