Konya Büyükşehir Belediyespor Darüşşafaka’yı mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde 23. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Konya Büyükşehir Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde Darüşşafaka Lassa’yı 84-55 mağlup ederek iç sahadaki galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Konya Büyükşehir Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde Darüşşafaka Lassa'yı konuk etti. Sarı-siyahlılar, çıkış arayan rakibini 84-55 mağlup ederek iç sahadaki galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Ligde play-off mücadelesi veren Büyükşehir, alt sıralardan kurtulmayı amaçlayan İstanbul ekibine karşı maçın tüm çeyreklerini önde kapatarak büyük üstünlük kurdu.





İlk çeyreği 22-11 önde kapatan sarı-siyahlılar, ikinci çeyrekte ise farkı 20 sayıya çıkarak soyunma odasına rahat girdi: 44-24. Üçüncü çeyrekte temposunu daha da artıran Büyükşehir, basketbolcular savunmada adeta etten duvar ördü ve final periyodu öncesi skoru 66-36'ya taşıdı.

Son periyotta rahat oyununu sürdüren Konya Büyükşehir Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde 84-55 kazandı.

Bu sonuçla ligdeki 18. galibiyetini alan Büyükşehir puanını 41 yaptı ve dördüncü sıradaki yerini korudu.





İç sahada aldığı galibiyetle moral bulan Konya Büyükşehir Belediyespor, 14 Şubat Cumartesi günü ligin 24. haftasında iLab Basketbol'un konuğu olacak. Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu