Konya’da acı olay! Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda, 82 yaşındaki Alzheimer hastası Mahmut C. yaşamını yitirdi. Yaşlı adamın, evinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralandığı öğrenildi.
BETON ZEMİNE DÜŞTÜ
Olay, Seydişehir ilçesine bağlı Gökçehüyük Mahallesi'nde yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, oğlu A.C. ile birlikte yaşayan Mahmut C., iki katlı evin balkonunda bulunduğu esnada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Durumu fark eden çevre sakinleri hemen yetkililere haber verdi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahmut C., buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
