Konya’da uyuşturucuya büyük darbe: 1 ayda 187 şüpheli tutuklandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ocak ayında il genelinde yürütülen çalışmalarda uyuşturucu tacirlerine ağır darbe vuruldu. Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi.
Yapılan çalışmalarda; 295.448 adet sentetik ecza hap, 18.693 adet ecstasy, 15 kilo 504,58 gram eroin, 15.127 adet captagon, 5 kilo 360,04 gram bonzai hammaddesi, 5 kilo 156,26 gram skunk, 3 kilo 243,38 gram esrar, 1 kilo 354,05 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 263,25 gram kokain, 354,7 gram metamfetamin ile 10 adet 51 bin 674 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Ayrıca 8 adet hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek, 5 ruhsatsız tabanca ve 103 adet fişeğe el konuldu.
Uyuşturucu madde kullanmak ve ticareti yapmak suçlarından gerçekleştirilen 164 operasyonda 301 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Bu şahıslardan 127'si tutuklandı. Öte yandan uyuşturucu suçlarından aranan 116 şahıs yakalanırken, bunlardan 60'ı tutuklandı. Böylece aranan şahıslarla birlikte toplamda 187 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
