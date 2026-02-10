Konya’da askere gidecek gençlere nakdi destek!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen destekleri kamuoyuyla paylaştı. Başkan Altay, Konya'da 2025 yılına kadar sosyal hizmetler ve sağlık alanında uygulanan projeleri değerlendirirken, 2026 yılında hayata geçirilecek yeni çalışmaların da müjdesini verdi.
ASKERE GİDEN GENÇLERE AYLIK NAKDİ DESTEK
Başkan Altay, Konya'da ikamet eden ve zorunlu askerlik görevini yerine getiren gençlere askerlik süresi boyunca aylık 1.000 TL nakdi destek sağlanacağını açıkladı. Bu uygulamayla askerlik görevini yapan gençlerin ekonomik yükünün hafifletilmesinin hedeflendiğini belirten Altay, gençlerin bu süreçte yalnız bırakılmayacağını vurguladı.
TOPLUMUN HER KESİMİNE YÖNELİK DESTEKLER ARTARAK SÜRECEK
Konya Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere, ailelere ve dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal desteklerin artarak devam ettiğini ifade eden Başkan Altay, yeni dönemde de toplumun her kesimine dokunan projeleri hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.
