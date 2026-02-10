Konya’da 2025-2026 sağlık ve sosyal hizmet projeleri

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sağlık ve Sosyal Hizmetler alanında 2025 yılında yapılan çalışmalar ile 2026 yılında hayata geçirilecek projeleri kamuoyuyla paylaşıyor. Basın mensuplarına hitap eden Başkan Altay, Konya'da sosyal dayanışmayı güçlendiren, ihtiyaç duyulan her noktaya ulaşan ve insanı merkeze alan bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı.

Konuşmasına vefat eden Kore Gazisi Akşehirli Kazım Çetinkaya'yı anarak başlayan Başkan Altay, merhuma Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilere ise sağlıklı ve uzun ömürler diledi.

Başkan Altay sözlerine Konya Büyükşehir Belediyesi olarak iyi günde olduğu kadar zor zamanlarda da vatandaşların yanında olmayı temel sorumluluk olarak gördüklerini belirterek başladı. Hayata geçirilen tüm sosyal projelerin aileyi merkeze alan bütüncül bir anlayışla yürütüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılının "Aile Yılı”, 2026-2035 döneminin ise "Aile ve Nüfus On Yılı” ilan edilmesinin son derece kıymetli olduğunu dile getiren Altay, Konya'da aile dostu bir şehir inşa etmek için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

ŞEHİR VE AİLE ŞURASIYLA ORTAK AKIL BULUŞMASI

Başkan Altay, şehirlerin geleceğine yön verecek önemli adımlardan biri olan Şehir ve Aile Şurasının başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Türkiye genelinden 20 belediye, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının katılım sağladığı şuranın, aileyi merkeze alan sosyal politikaların ortak akılla şekillenmesine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da sürece destek verdiğini belirten Altay, şura kapsamında aile yapısını etkileyen sosyal, ekonomik, kültürel ve mekânsal başlıkların bütüncül bir yaklaşımla ele alındığını kaydetti.

SOSYAL KART DESTEĞİ

Dar gelirli ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürütülen Sosyal Kart Uygulaması kapsamında önemli destekler sağlandığını açıklayan Başkan Altay, yalnızca 2025 yılında 31 ilçede toplam 496 milyon 730 bin TL sosyal kart desteği verildiğini söyledi.

2018 yılından bu yana sosyal kart desteğinin toplam tutarının 1 milyar 225 milyon TL'ye ulaştığını belirten Altay, 2026 yılında sosyal kart desteklerinin yüzde 20 ila 35 oranında artırıldığını açıkladı. Buna göre;

1–2 kişilik aileler için 4.000 TL,

3–4 kişilik aileler için 5.000 TL,

5 kişi ve üzeri aileler için 6.000 TL destek sağlanacak.

Vatandaşların bu kartlarla marketlerden temel ihtiyaçlarını özgürce temin edebildiği ifade edildi.

SOĞUK YEMEK DESTEĞİ 31 İLÇEYE YAYILIYOR

Aşevi hizmetlerine yeni bir bakış açısı kazandırdıklarını ifade eden Başkan Altay, çeşitli nedenlerle yemek yapma imkânı bulunmayan vatandaşlar için soğuk yemek desteği uygulamasını başlattıklarını açıkladı.

Halihazırda Meram, Selçuklu, Karatay, Yalıhüyük, Taşkent, Hadim, Bozkır, Akören ve Ahırlı olmak üzere 9 ilçede uygulanan proje kapsamında, özellikle tek başına yaşayan yaşlı vatandaşlara haftalık olarak hazırlanabilen soğuk yemek paketleri ulaştırılıyor.

2025 yılı içerisinde 10 bin adet soğuk gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine teslim edilirken, bu hizmetin 2026 yılında Konya'nın 31 ilçesinin tamamına yayılması planlanıyor. Başkan Altay, uygulamanın özellikle dağlık bölgelerde yaşayan yaşlılar için büyük bir kolaylık sağladığını belirtti.

(Meltem Aslan)