KONYA Haberleri

Konyalı belediye başkanı cezaevinden tahliye oldu

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konyalı belediye başkanı cezaevinden tahliye oldu

Konyalı Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan, Seydişehir Açık Cezaevi'nde cezasını tamamlamasının ardından tahliye edildi. Başkan Arslan, özgürlüğüne kavuşmasının ardından yaptığı açıklamada, görevine ve belediye hizmetlerine kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

"ADALETE OLAN BORCUMUZU ÖDEDİK”

Arslan açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin infaz kanununa saygı duyduklarını belirterek, "Adalete olan borcumuzu ödedik. Bu süreçte üzerimize atılan suçlamalar ve söylenen sözler ne benim ne de Akörenli hemşerilerimizin hak ettiği şeylerdi” ifadelerini kullandı. Başkan Arslan, hemşehrilerinden haklarını helal etmelerini istemediklerini özellikle vurguladı.

"AKÖREN BİR BEYTÜLMALDİR”

Akören halkının haramı ve helali çok iyi bildiğini ifade eden Arslan, "Akören'in her bireyi buranın bir Beytülmal olduğunu bilir. Biz de bu bilinçle hareket ettik” dedi. İlçede yapılan tüm hizmetlerin ihlasla gerçekleştirildiğini belirten Başkan Arslan, Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

"ALNIMIZ DİK BAŞIMIZ DİK''

Başkan Arslan, üç aylık süreçte hizmetlerin aksamaması için görev yapan ilçe başkanlarına, belediye personeline, sürecin başından itibaren destek veren avukatlarına ve basın mensuplarına teşekkür etti. Açıklamasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Arslan, "Alnımız açık, başımız dik. Ayrıştırıcı söylemlerden uzak durarak, Akören'deki her vatandaşımıza eşit hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi.

(Meltem Aslan)

