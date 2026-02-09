Meram’da gelenek bozulmadı: Çocuklar için “MEGA ile Ramazan’’ kayıtları başladı!

Meram Belediyesinin çocuklara Ramazan sevincini doyasıya yaşattığı geleneksel etkinliği ‘MEGA ile Ramazan’ kayıtları başladı.

Meram Belediyesinin çocuklara Ramazan sevincini doyasıya yaşattığı geleneksel etkinliği ‘MEGA ile Ramazan' için kayıtlar başladı. Bir Meram klasiği olan ve hem miniklerin hem de ailelerinin büyük bir heyecanla beklediği etkinlik, bu yıl da dijital ortamda çocuklarla buluşuyor. İlçe genelinde ikamet eden 6 ile 10 yaş arasında çocukların katılabildiği etkinliğin kayıtları 16 Şubat'a kadar devam edecek. www.megaileramazan.com internet adresinden yapılacak kayıtlar sonrasında Meramlı çocuklar, Ramazan ayı boyunca kendileri için özel olarak hazırlanan eğitici, öğretici ve eğlenceli görevleri dijital ortamda yerine getirecek.





BİRBİRİNDEN GÜZEL HEDİYELER SAHİPLERİNİ BEKLİYOR!

Ramazan'ın manevi iklimini yardımlaşma, paylaşma, ibadet ve güzel ahlak temalarıyla yaşayan çocuklar, görevlerini tamamladıkça birbirinden değerli hediyeler kazanma şansı elde edecek. Görevlerini eksiksiz ya da belirlenen eksik sayılarıyla tamamlayan katılımcılar arasında yapılacak çekilişle; scooterdan notebooka, tabletten bisiklete, VR gözlükten drone'a kadar pek çok hediye sahiplerini bulacak. MEGA ile Ramazan etkinliği, çocukların Ramazan'ı değerleriyle, heyecanıyla ve mutluluğuyla hatırlayacakları özel bir zaman dilimine dönüştürmeyi hedefliyor. Dijital platformda gerçekleşen etkinlik sayesinde çocuklar hem teknolojiyle iç içe olacak hem de Ramazan'ın ruhunu yaşayacak.





BAŞKAN KAVUŞ'TAN ÇOCUKLARA VE AİLELERE DAVET

Etkinliğe katılmak isteyen çocukların, 9-16 Şubat tarihleri arasında www.megaileramazan.com internet adresi üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ramazan boyunca her gün düzenli olarak yapılacak görevlerle devam edecek etkinlik, Meram'da bu yıl da binlerce çocuğun Ramazan sevincine ortak olacak. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, MEGA ile Ramazan etkinliğinin Meram'da artık bir gelenek haline geldiğini belirterek, tüm çocukları ve ailelerini bu anlamlı organizasyona katılmaya davet etti. Ramazan ayının manevi ikliminin çocuklarla birlikte çok daha güzel ve çok daha anlamlı yaşandığını ifade eden Başkan Kavuş, ailelerin bu süreçteki rolüne özellikle dikkat çekti.





BAŞKAN KAVUŞ; "ETKİNLİK, ÇOCUKLARIMIZI RAMAZAN AYININ DEĞERLERİYLE BULUŞTURUYOR”

Başkan Kavuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Ramazan ayı; paylaşmayı, yardımlaşmayı, sabrı ve güzel ahlakı öğrenmenin en kıymetli zamanlarından biridir. Bu değerlerin küçük yaşlarda benimsenmesi ise çocuklarımızın kişisel gelişimi ve karakter eğitimi açısından son derece önemlidir. MEGA ile Ramazan etkinliğimiz, çocuklarımızın Ramazan'ı severek, isteyerek ve anlayarak yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla büyük bir özenle hazırlanıyor. Burada asıl hedefimiz çocuklarımıza Ramazan bilincini kazandırmak, onları iyilikle, paylaşmayla ve manevi değerlerle buluşturmak. Dijital ortamda da olsa çocuklarımız her gün Ramazan'a dair güzel alışkanlıklar ediniyor, sorumluluk duygularını geliştiriyor. Hediyeler ise bu güzel sürecin onlar için tatlı birer hatırası oluyor. Birlikte geçirilen bu Ramazan günleri, ileride çocuklarımızın hafızasında en kıymetli anılar olarak kalacaktır. MEGA ile Ramazan, Meram'ın çocuklarına armağan ettiği bir değerdir. Tüm çocuklarımızı kayıt yaptırarak bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum.”





Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu