Konya’nın bir ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Halkapınar ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmek için yeni tedbirler alındı.
Hıfzıssıhha Kurulundan Tatil Kararı
Yaşanan olumsuz hava koşulları üzerine Halkapınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.
Kurul kararı doğrultusunda, ilçedeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime ara verilmesi yönünde karar alındı.
Karar Hangi Tarihi Kapsıyor?
Alınan karara göre, taşımalı eğitim gören öğrenciler 27.02.2026 tarihinde okullarda eğitim-öğretime katılamayacak.
Bu tedbir sadece taşımalı eğitim sistemine dahil olan öğrencileri kapsayacak şekilde uygulanacak.
