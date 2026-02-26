Selçuklu’da “Çevre Dostu Muhtarlar Yarışması’’ başladı

Selçuklu Belediyesi, çevre bilincinin artırılması ve bu alanda yapılan çalışmaların sürdürülmesi amacıyla mahalle muhtarlarına yönelik “Sıfır Atık” konulu eğitim programı düzenledi. Ayrıca eğitimde muhtarlara “Çevre Dostu Muhtarlar Yarışıyor” etkinliğinin duyurusu yapıldı.

Selçuklu Belediyesi, gelecek nesillere temiz ve daha yaşanılabilir bir dünya bırakma hedefi doğrultusunda çevre ve sıfır atık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu doğrultuda çevre bilincini artırmak, geri dönüşüm alışkanlığını yaygınlaştırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli eğitim programları ve ödüllü yarışmalar da düzenleniyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında bu kez mahalle muhtarlarına yönelik eğitim programı düzenlendi. Eğitime Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü uzmanları da katıldı.

Muhtarlar iklim değişikliği, sıfır atık yönetimi ve elektronik atıkların çevreye zararlarına yönelik konularında bilgilendirildi. Ayrıca burada yapılan bilgilendirmenin ardından "Çevre Dostu Muhtarlar Yarışıyor” adlı elektronik atık toplama yarışmasının da startı verildi. 15 Mayıs tarihinde sona erecek olan yarışma çerçevesinde mahallelerinde örnek çalışmalar hayata geçiren ve televizyon, bilgisayar, küçük ev aletleri, şarj cihazları ile kablo gibi elektronik atıkların toplanmasında en yüksek katkıyı sağlayan muhtar ödül almaya hak kazanacak.

Atık yönetimi konusunda gösterdiği başarılı çalışmalar doğrultusunda ödül alacak olan muhtara 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde düzenlenecek program ile ödülleri verilecek. Birinci olan muhtar, ödülün yanı sıra "Çevreci Muhtar Sertifikası” ile onurlandırılacak.

Başkan Pekyatırmacı, "Sıfır Atık sadece bir proje değil, geleceğimize karşı bir sorumluluğumuzdur”

Çevre dostu projelere ve eğitim çalışmalarını sürdürdüklerini belirten, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre için vatandaşlarımızın bu alanda bilgilendirilmesi ve yapacakları katkılar büyük önem taşıyor. Sıfır Atık sadece bir çevre projesi değil, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Mahallelerimizde bu bilincin yaygınlaşması noktasında muhtarlarımız büyük rol oynuyor. Onların desteğini çok önemsiyoruz. Bizler de üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Bu alanda eğitim programlarımız ve yarışmalarımızla farkındalığı artırıyor ve de vatandaşlarımızı bu sürece katılmalarını teşvik ediyoruz. Düzenlediğimiz bu yarışma ile hem elektronik atıkların doğaya zarar vermesini önlemeyi hem de mahallelerimize sıfır atık bilincini yaymayı hedefliyoruz. Tüm mahalle sakinlerini evlerindeki atıl durumdaki elektronik eşyaları muhtarlıklarına getirerek bu iyilik hareketine destek olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu