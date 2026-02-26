GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EĞİTİM Haberleri

Üniversiteyi yarıda bırakanlara af geliyor!

Üniversiteyi yarıda bırakanlara af geliyor!
AK Parti Meclis Grubu’nun üniversite eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için af düzenlemesi çalışmalarında son gelindi. Bu çalışma ile birlikte 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra üniversiteleri ile ilişiği kesilen öğrencilerin eğitime yeniden dönmesi hedefleniyor.

Yükseköğretimi yarıda bırakmak zorunda kalan binlerce öğrenciye müjdeli haber...

AK Parti Meclis Grubu'nun hazırladığı Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören düzenlemede sona yaklaşıldı.

Çalışmada; üniversite eğitimlerini yarıda bırakan öğrencileri eğitime yeniden döndürecek olan af düzenlemesi de yer alıyor. 

YARIDA BIRAKANLARA YENİDEN EĞİTİM HAKKI 

Bu çalışma ile birlikte 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra üniversiteleri ile ilişiği kesilen öğrenciler için yeniden eğitim hakkı verilmesi hedefleniyor. 

Bu öğrenciler kayıt hakkı kazandıkları okullara başvurarak 2026-2027 Güz Dönemi itibarıyla eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek. 

UYGULAMALI EĞİTİME GEÇEMEMİŞ ÖĞRENCİLER OKULA DÖNEBİLECEK 

Düzenlemede sadece kaydı silinmiş öğrenciler değil, teorik derslerde başarılı olmuş ancak uygulamalı eğitime geçememiş öğrencilerin de bu haktan yararlanması bekleniyor. 

Buna göre azami öğrenim süresi dolmuş öğrencilere başarısız oldukları dersler için iki ek sınav ve ders tekrarı hakkı verilebilir.

Özellikle uygulamalı eğitim içeren bölümlerde okuyan öğrenciler, eksik uygulamalarını tamamlayarak mezuniyet sürecini hızlandırabilir.

HANGİ ÖĞRENCİLER YARARLANABİLCEK

AK Parti'nin 25 maddeden oluşması beklenen ve af düzenlemesini kapsayan kanun teklifinde, hangi öğrencileri aftan yararlanacağı da belirtiliyor.

Buna göre, ailenin tek gelir kaynağını yitirmesi sebebiyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan ya da ailesindeki bir veya birden fazla bireyin bakım sorumluluğunu üstlenmesinden dolayı üniversite eğitimine devam edemeyen öğrencilerin affın kapsamına alınması öngörülüyor. 

MECLİSE SUNULACAK 

Düzenlemenin yasalaşması hâlinde, Temmuz 2022 sonrası sistem dışına çıkan binlerce öğrenci 2026-2027 öğretim yılı güz döneminde tekrar üniversite sıralarına dönme imkanı bulacak.

Taslağın öncelikle Meclis'e sunulması ve komisyondan geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

