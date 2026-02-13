Konya’da “Birlikteyiz’’ etkinliği

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Beyazay Derneği arasında imzalanan özel eğitimde rehberlik iş birliği protokolü kapsamında özel eğitim farkındalığı etkinliği gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Beyazay Derneği arasında imzalanan Özel Eğitimde Rehberlik İş Birliği Protokolü kapsamında, özel eğitim ve engelli-engelsiz bir arada yaşama kültürüne yönelik faaliyetlerin yer aldığı etkinlik, 12 Şubat 2026 tarihinde Konya'da düzenlendi.

"Birlikteyiz” temasıyla hayata geçirilen, çocuklarda ve gençlerde bir arada yaşama kültürünü güçlendirmeyi, farklılıkların bir engel değil toplumsal bir zenginlik, gelişme ve dayanışma fırsatı olduğunu vurgulayan etkinlik; 8 ile 10 yaş arasındaki ilkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerini; öğretmenleri ve gönüllüleri ortak bir farkındalık zemini etrafında buluşturmayı amaçlıyor.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in de konuşmacı olarak katılım sağladığı etkinlikte; protokol hitapları, plaket takdimleri ve iş birliği tanıtım videosunun izlenmesinin ardından öğrencilere ikramda bulunularak hediye dağıtımı yapıldı.

Programa; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Dr. Kader Arkan Sezgin, Türkiye Beyazay Dernek Başkanı Lokman Ayva, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı. (Bekir Turan)