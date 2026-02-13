GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,78
EURO
51,95
STERLİN
59,74
GRAM
7.333,72
ÇEYREK
12.151,42
YARIM ALTIN
24.190,33
CUMHURİYET ALTINI
47.937,73
EĞİTİM Haberleri

Konya’da “Birlikteyiz’’ etkinliği

Bekir Turan
İnternet editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da “Birlikteyiz’’ etkinliği
Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Beyazay Derneği arasında imzalanan özel eğitimde rehberlik iş birliği protokolü kapsamında özel eğitim farkındalığı etkinliği gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Beyazay Derneği arasında imzalanan Özel Eğitimde Rehberlik İş Birliği Protokolü kapsamında, özel eğitim ve engelli-engelsiz bir arada yaşama kültürüne yönelik faaliyetlerin yer aldığı etkinlik, 12 Şubat 2026 tarihinde Konya'da düzenlendi.

"Birlikteyiz” temasıyla hayata geçirilen, çocuklarda ve gençlerde bir arada yaşama kültürünü güçlendirmeyi, farklılıkların bir engel değil toplumsal bir zenginlik, gelişme ve dayanışma fırsatı olduğunu vurgulayan etkinlik; 8 ile 10 yaş arasındaki ilkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerini; öğretmenleri ve gönüllüleri ortak bir farkındalık zemini etrafında buluşturmayı amaçlıyor.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in de konuşmacı olarak katılım sağladığı etkinlikte; protokol hitapları, plaket takdimleri ve iş birliği tanıtım videosunun izlenmesinin ardından öğrencilere ikramda bulunularak hediye dağıtımı yapıldı.

Programa; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Dr. Kader Arkan Sezgin, Türkiye Beyazay Dernek Başkanı Lokman Ayva,  Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı. (Bekir Turan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER