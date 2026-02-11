NEÜ’den önemli başarı! Yayınevi kar eden ilk üniversite oldu

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, düzenlediği geniş kapsamlı basın toplantısında görev süresi boyunca hayata geçirilen projeleri ve üniversitenin akademik, fiziki ve kurumsal dönüşüm sürecini kamuoyuyla paylaştı.

"Çok ciddi dönüşümler yaptık” diyen Zorlu, üniversitenin hem altyapı hem de akademik alanda önemli bir sıçrama gerçekleştirdiğini ifade etti.

100 Milyon Liralık Tasarruf

Göreve geldiklerinde rektörlük binasının kiralık olduğunu belirten Zorlu, yeni rektörlük binasının inşa edilmesiyle yaklaşık 100 milyon liralık tasarruf sağlandığını açıkladı. Üniversitenin toplam kapalı alanı ise 406 bin metrekareden 569 bin metrekareye yükseltildi.

Yapılan yatırımların yüzde 53'ünün hayırsever destekleriyle, yüzde 47'sinin ise üniversitenin kendi imkânlarıyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Zorlu, kamu–hayırsever iş birliğinin güçlü bir model oluşturduğunu söyledi.

Akademik Atılım ve Uluslararası Başarı

Göreve başlarken "Bu üniversiteyi ilk 500'e yükselteceğiz” hedefini koyduklarını hatırlatan Zorlu, genç üniversiteler kategorisinde NEÜ'nün bugün 251–300 bandında yer aldığını açıkladı. Daha önce uluslararası sıralamalarda adının dahi geçmediğini ifade eden Zorlu, 23 akademisyenle "en etkili akademisyenler” listesine girildiğini belirtti.

NEÜ'nün Türkiye genelinde ilk 20 üniversite arasında yer aldığını dile getiren Zorlu, bilimsel yayıncılıkta da önemli bir ivme yakalandığını kaydetti. Üniversitede daha önce 7 olan akademik dergi sayısının 22'ye çıkarıldığını aktardı.

Yayınevi Kâr Eden İlk Üniversite Oldu

Üniversite bünyesinde kurulan NEÜ Yayınevi'nin önemli bir başarıya imza attığını ifade eden Zorlu, "Bizden önce 49 kitap basılmıştı, bizim dönemimizde bu sayı 550'ye ulaştı. Türkiye'de ilk kez bir üniversite yayınevi kâr eder hale geldi” dedi.

NEÜ'nün 12 uluslararası fuara katılarak akademik üretimini dünya vitrinine taşıdığını da sözlerine ekledi.

Uluslararasılaşma ve Akreditasyon

15 birimin uluslararası akreditasyon aldığını açıklayan Zorlu, 27 farklı ülkeden 81 üniversite ile iş birliği yürütüldüğünü belirtti. Yabancı öğrenci sayısında da artış yaşandığını ifade etti.

Eğitimde Dijitalleşme ve Yapay Zekâ

Eğitimde dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Zorlu, yapay zekânın yükseköğretimdeki rolüne dikkat çekerek, "Yapay zekâyı sistemimize nasıl entegre edeceğimiz üzerine çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

NEVA ile Uluslararası Öğrencilere Burs

Toplantıda ayrıca Necmettin Erbakan Araştırma Vakfı (NEVA) hakkında da bilgi verildi. NEVA aracılığıyla yurt dışından başarılı öğrencilere burs imkânı sağlandığı belirtildi.

Rektör yardımcıları da kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili ayrıntılı sunumlar yaparak üniversitenin gelişim sürecine dair verileri paylaştı.

(Ali Asım Erdem)