EĞİTİM Haberleri

Konya’da personele dijital bağımlılığa karşı farkındalık eğitimi verildi

Konya’da personele dijital bağımlılığa karşı farkındalık eğitimi verildi
Karatay Belediyesi tarafından sürdürülen hizmet içi eğitim programları kapsamında, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM) iş birliğiyle dijital ve sosyal bağımlılıklarla mücadele kapsamında seminer düzenlendi.

Karatay Belediyesi, "Dijital ve Sosyal Bağımlılıklarla Mücadele Eğitimi”, KTO Karatay Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Arıkan tarafından verildi.

Eğitimde; dijitalleşmenin beraberinde getirdiği sosyal medya, ekran bağımlılığı gibi önemli başlıklar kapsamlı şekilde ele alındı. Programda özellikle oyun görünümü altında bireyleri hedef alan yasa dışı bahis sitelerine dikkat çekilerek bu tür bağımlılıkların ekonomik ve psikolojik etkileri hakkında katılımcılar bilgilendirildi. 

Dijital bağımlılıkla mücadelede farkındalığın önemine vurgu yapan Muhammed Arıkan, bireylerin ve kurumların bilinçli hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Karatay Belediyesi personelinin yoğun ilgi gösterdiği eğitim, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

KILCA: DİJİTAL BAĞIMLILIKLA MÜCADELE TOPLUMSAL BİR SORUMLULUKTUR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitimlerin önemine dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu; "Dijitalleşmenin hayatın her alanına girdiği bu dönemde; özellikle gençlerimizi ve aile yapımızı tehdit eden dijital, sosyal medya ve sanal kumar bağımlılıklarına karşı bilinçli olmak büyük önem taşıyor. Karatay Belediyesi olarak personelimizin farkındalığını artırmayı, topluma daha güçlü ve bilinçli hizmet sunmanın bir parçası olarak görüyoruz. Bu tür eğitim çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

