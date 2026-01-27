Konya Teknik Üniversitesi dünya sıralamalarında önemli başarıya imza attı

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN), dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan World University Rankings by Subject 2026 sonuçlarında önemli bir başarıya imza attı.

THE'nin, öğretim kalitesi, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, uluslararası görünüm ve endüstri iş birlikleri gibi çok boyutlu performans göstergeleri üzerinden gerçekleştirdiği değerlendirme kapsamında Konya Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri (Physical Sciences) alanlarında dünya sıralamasında yer alma başarısı gösterdi.

MÜHENDİSLİK ALANINDA KÜRESEL SIRALAMA BAŞARISI

Konya Teknik Üniversitesi, Mühendislik alanında dünya genelinde 1251+ bandında yer aldı. Türkiye'den bu alanda sıralamaya girebilen 79 üniversite arasında bulunan KTÜN, mühendislik alanındaki akademik üretimi, araştırma kapasitesi ve uygulamalı bilimler odağı ile ulusal ve uluslararası ölçekteki görünürlüğünü bir kez daha ortaya koydu.

FEN BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜK

KTÜN, Fen Bilimleri (Physical Sciences) alanında ise dünya genelinde 1001–1250 bandında yer alarak önemli bir başarı elde etti. Türkiye'den bu alanda sıralamaya girebilen 56 üniversite arasında yer alan üniversite, temel ve uygulamalı bilimler alanındaki akademik performansını uluslararası ölçekte tescillemiş oldu.

Konya Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri alanında "Uluslararası Görünüm (International Outlook)” göstergesinde Türkiye genelinde 18. sırada yer alarak dikkat çekti. Bu başarı; KTÜN'ün uluslararası ortaklı yayın üretimi, akademik iş birlikleri, küresel akademik ağlara entegrasyonu ve uluslararası akademik çekiciliği açısından güçlü bir performans ortaya koyduğunu gösteriyor.

ARAŞTIRMA ODAKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR AKADEMİK GELİŞİM

THE World University Rankings by Subject sıralamaları; üniversitelerin alan bazlı güçlü yönlerini görünür kılması, uluslararası akademik rekabet gücünü ölçmesi ve kurumsal stratejilere veri temelli katkı sunması açısından büyük önem taşıyor. KTÜN'ün mühendislik ve fen bilimleri alanlarında bu sıralamalarda yer alması; araştırma odaklı gelişim stratejisinin, nitelikli akademik kadrosunun ve uluslararasılaşma vizyonunun somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

REKTÖR PROF. DR. OSMAN NURİ ÇELİK'TEN DEĞERLENDİRME

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi, "Konya Teknik Üniversitesi olarak, kuruluşumuzdan bu yana benimsediğimiz araştırma odaklı, nitelikli ve sürdürülebilir akademik gelişim anlayışının uluslararası ölçekte karşılık bulmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Times Higher Education 2026 Alan Bazlı Dünya Sıralamalarında mühendislik ve fen bilimleri alanlarında yer almamız, üniversitemizin bilimsel üretim kapasitesinin, akademik insan kaynağının ve uluslararasılaşma vizyonunun önemli bir göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, Konya Teknik Üniversitesi'nin uluslararası akademik rekabet gücünü daha da ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum.” dedi.

(Ali Asım Erdem)