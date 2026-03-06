KTÜN Bilim İletişimi Ofisi’nden gençlere yönelik bağımlılık farkındalığı söyleşisi

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen “Gençlerle Bağımlılık Söyleşisi”, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, bağımlılık konusu, bağımlılık türleri, bağımlılıkla mücadelede konusunda bilimsel bilginin gençlerle buluşturulması, farkındalık düzeyinin artırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi amacıyla düzenlendi.
Program kapsamında, Yeşilay Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Betül Palta, bağımlılığın bireysel, sosyal ve psikolojik boyutları, bağımlılıkla nasıl mücadele edilire ilişkin kapsamlı bilgiler paylaştı.
Sunumlarda; madde, teknoloji ve davranışsal bağımlılık türleri, risk faktörleri, korunma yöntemleri ve profesyonel destek mekanizmaları ele alındı. Özellikle gençlik döneminde farkındalık kazanmanın ve erken müdahalenin önemi vurgulandı.
Söyleşinin soru-cevap bölümünde katılımcılar, bağımlılıkla mücadele sürecinde karşılaşılan sorunlar, başvuru yolları ve destek hizmetleri hakkında merak ettikleri konuları uzmanlara yöneltti.
Etkileşimli biçimde yürütülen bu bölüm, öğrencilerin konuya aktif katılımını sağlarken, doğru ve güvenilir bilgiye doğrudan erişim imkânı sundu.
Etkinlik sonunda programa katılan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. KTÜN Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirilen söyleşi, üniversitenin bilimsel bilgi üretimini toplumsal faydaya dönüştürme misyonu doğrultusunda, gençlerin bilinçlenmesine katkı sunan ve üniversite-toplum etkileşimini güçlendiren örnek bir bilim iletişimi faaliyeti oldu.
