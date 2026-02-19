GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,89
EURO
51,72
STERLİN
59,25
GRAM
7.321,62
ÇEYREK
12.077,90
YARIM ALTIN
24.075,27
CUMHURİYET ALTINI
47.945,59
EĞİTİM Haberleri

2026 DENEYAP BAŞVURULARI BAŞLADI MI! Konya’da DENEYAP var mı? Deneyap son gün

2026 DENEYAP BAŞVURULARI BAŞLADI MI! Konya’da DENEYAP var mı? Deneyap son gün
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) paydaşlığında yürütülen “DENEYAP Teknoloji Atölyeleri” 2026 Öğrenci Seçme Süreci başvuruları başladı. Deneyap başvuruları ne zaman yapılacak, Deneyap kaçıncı sınıflar başvurabiliyor? İşte Merak edilenler...

2025-2026 eğitim-öğretim yılında 4. ve 5. sınıf, 8. ve 9. sınıf ile lise hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, DENEYAP Öğrenci Seçme Sınavı'na başvurarak bu yolculuğa dahil olabilecek. Üç aşamadan oluşan öğrenci seçme süreci, gençlerin azmini, merakını ve geliştirme isteğini ortaya çıkarmayı hedefliyor. İlk aşama olan E-Sınav'ın ardından başarılı olan öğrenciler, çevrim içi eğitimleri tamamladıkları ve kendilerine verilen görevleri yerine getirdikleri ikinci aşamaya geçmeye hak kazanıyor. Son aşama olan Uygulama Sınavı'nda ise öğrenciler, fikirlerini hayata geçirme fırsatı buluyor. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde uzun soluklu ve ilham verici bir eğitim yolculuğuna adım atma hakkı kazanıyor.

DENEYAP BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU YERİ

2026 Öğrenci Seçme Süreci'ne başvurular çevrim içi olarak alınırken, bu heyecan verici yolculuğa katılmak isteyen öğrenciler için başvurular 6 Mart 2026 da sona erecek. DENEYAP'ın bir parçası olmak, hayallerini teknolojiyle buluşturmak ve süreçle ilgili tüm detaylara ulaşmak için www.deneyap.org'u ziyaret edebilir, DENEYAP Türkiye'nin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

RAKAMLARLA DENEYAP

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, kurulduğu günden bu yana yalnızca bir eğitim programı olmanın ötesine geçerek Türkiye'nin geleceğine uzanan güçlü bir ekosistem inşa etti. Bugüne kadar 591.977 başvuru, 44.615 öğrenci ve 10.802 mezun ile binlerce gencin hayatına dokunan DENEYAP'ta, 14.151 eğitmen ise bu büyük dönüşümün ilham veren destekçileri arasında yer aldı.

KONYA'DA 3 DENEYAP ATÖLYESİ VAR!

Konya'da Selçuklu, Meram ve Ereğli'de bulunan DENEYAP atölyelerinde geleceğin bilim insanı adayları yetişiyor.

 

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER