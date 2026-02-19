2026 DENEYAP BAŞVURULARI BAŞLADI MI! Konya’da DENEYAP var mı? Deneyap son gün

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) paydaşlığında yürütülen “DENEYAP Teknoloji Atölyeleri” 2026 Öğrenci Seçme Süreci başvuruları başladı. Deneyap başvuruları ne zaman yapılacak, Deneyap kaçıncı sınıflar başvurabiliyor? İşte Merak edilenler...

2025-2026 eğitim-öğretim yılında 4. ve 5. sınıf, 8. ve 9. sınıf ile lise hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, DENEYAP Öğrenci Seçme Sınavı'na başvurarak bu yolculuğa dahil olabilecek. Üç aşamadan oluşan öğrenci seçme süreci, gençlerin azmini, merakını ve geliştirme isteğini ortaya çıkarmayı hedefliyor. İlk aşama olan E-Sınav'ın ardından başarılı olan öğrenciler, çevrim içi eğitimleri tamamladıkları ve kendilerine verilen görevleri yerine getirdikleri ikinci aşamaya geçmeye hak kazanıyor. Son aşama olan Uygulama Sınavı'nda ise öğrenciler, fikirlerini hayata geçirme fırsatı buluyor. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde uzun soluklu ve ilham verici bir eğitim yolculuğuna adım atma hakkı kazanıyor.

DENEYAP BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU YERİ

2026 Öğrenci Seçme Süreci'ne başvurular çevrim içi olarak alınırken, bu heyecan verici yolculuğa katılmak isteyen öğrenciler için başvurular 6 Mart 2026 da sona erecek. DENEYAP'ın bir parçası olmak, hayallerini teknolojiyle buluşturmak ve süreçle ilgili tüm detaylara ulaşmak için www.deneyap.org'u ziyaret edebilir, DENEYAP Türkiye'nin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

RAKAMLARLA DENEYAP

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, kurulduğu günden bu yana yalnızca bir eğitim programı olmanın ötesine geçerek Türkiye'nin geleceğine uzanan güçlü bir ekosistem inşa etti. Bugüne kadar 591.977 başvuru, 44.615 öğrenci ve 10.802 mezun ile binlerce gencin hayatına dokunan DENEYAP'ta, 14.151 eğitmen ise bu büyük dönüşümün ilham veren destekçileri arasında yer aldı.

KONYA'DA 3 DENEYAP ATÖLYESİ VAR!

Konya'da Selçuklu, Meram ve Ereğli'de bulunan DENEYAP atölyelerinde geleceğin bilim insanı adayları yetişiyor.

