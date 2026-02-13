Konya Büyükşehir ve TİKA’dan Arakanlı mültecilere afet eğitimi

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ortaklığında yürütülen Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı kapsamında, Bangladeş’teki Arakanlı Müslümanların yaşadığı mülteci kamplarında Afet Farkındalığı ve Yangın Güvenliği, İlkyardım ile İlkyardım Eğitici eğitimleri verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mültecilere afetlere hazırlık konusunda eğitim verildi.

Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı (ADAMEP) kapsamında dünyanın en büyük mülteci yerleşim alanlarından biri olan Cox's Bazar'daki kamplarda; Afet Farkındalığı ve Yangın Güvenliği, İlkyardım ile İlkyardım Eğitici eğitimleri verildi.Arakan İnsani Yardım Derneği koordinasyonunda düzenlenen eğitim programıyla, kamp sakinlerinin güvenli yaşam bilincinin güçlendirilmesi, afet ve acil durumlara karşı bilinçli yaklaşımın yaygınlaştırılması ve yerel kapasitenin artırılması hedeflendi.

Eğitimlerle kamp içerisinde meydana gelebilecek yangın, sel baskını ve benzeri afet durumlarında doğru ve kontrollü müdahale anlayışının geliştirilmesi; yaralanma ve hastalık gibi acil sağlık durumlarında ilk müdahalenin bilinçli şekilde yapılabilmesi amaçlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile TİKA iş birliğiyle yürütülen bu çalışma ile hem sahadaki afet risklerinin azaltılmasına katkı sağlanması hem de yerel personel ve gönüllülerin daha hazırlıklı ve organize şekilde hareket edebilmesi yönünde önemli bir adım atılmış oldu.

Program, Türkiye'nin insani yardım yaklaşımını teknik eğitim ve kurumsal tecrübe ile sahaya yansıtan güçlü bir kapasite geliştirme faaliyeti olarak öne çıktı.

Dünyanın en büyük mülteci yerleşim alanlarından biri olan Bangladeş Cox's Bazar'daki kamplarda; yoğun nüfus, bambu ve brandadan oluşan geçici barınaklar ile sınırlı altyapı imkânları nedeniyle yangın, sel ve diğer afet riskleri ciddi tehdit oluşturuyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu