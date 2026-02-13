GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,78
EURO
51,95
STERLİN
59,74
GRAM
7.333,72
ÇEYREK
12.151,42
YARIM ALTIN
24.190,33
CUMHURİYET ALTINI
47.937,73
EĞİTİM Haberleri

Konya Büyükşehir ve TİKA’dan Arakanlı mültecilere afet eğitimi

Konya Büyükşehir ve TİKA’dan Arakanlı mültecilere afet eğitimi
Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ortaklığında yürütülen Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı kapsamında, Bangladeş’teki Arakanlı Müslümanların yaşadığı mülteci kamplarında Afet Farkındalığı ve Yangın Güvenliği, İlkyardım ile İlkyardım Eğitici eğitimleri verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mültecilere afetlere hazırlık konusunda eğitim verildi.

Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı (ADAMEP) kapsamında dünyanın en büyük mülteci yerleşim alanlarından biri olan Cox's Bazar'daki kamplarda; Afet Farkındalığı ve Yangın Güvenliği, İlkyardım ile İlkyardım Eğitici eğitimleri verildi.Arakan İnsani Yardım Derneği koordinasyonunda düzenlenen eğitim programıyla, kamp sakinlerinin güvenli yaşam bilincinin güçlendirilmesi, afet ve acil durumlara karşı bilinçli yaklaşımın yaygınlaştırılması ve yerel kapasitenin artırılması hedeflendi.

Eğitimlerle kamp içerisinde meydana gelebilecek yangın, sel baskını ve benzeri afet durumlarında doğru ve kontrollü müdahale anlayışının geliştirilmesi; yaralanma ve hastalık gibi acil sağlık durumlarında ilk müdahalenin bilinçli şekilde yapılabilmesi amaçlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile TİKA iş birliğiyle yürütülen bu çalışma ile hem sahadaki afet risklerinin azaltılmasına katkı sağlanması hem de yerel personel ve gönüllülerin daha hazırlıklı ve organize şekilde hareket edebilmesi yönünde önemli bir adım atılmış oldu. 

Program, Türkiye'nin insani yardım yaklaşımını teknik eğitim ve kurumsal tecrübe ile sahaya yansıtan güçlü bir kapasite geliştirme faaliyeti olarak öne çıktı.

Dünyanın en büyük mülteci yerleşim alanlarından biri olan Bangladeş Cox's Bazar'daki kamplarda; yoğun nüfus, bambu ve brandadan oluşan geçici barınaklar ile sınırlı altyapı imkânları nedeniyle yangın, sel ve diğer afet riskleri ciddi tehdit oluşturuyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER