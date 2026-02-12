Konya’da yol çöktü! Güvenlik tedbirleri artırıldı

Konya'nın Ilgın ilçesinde Orhaniye–Avdan yolunda çöküntü meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Çobankaya Mahallesi'ni geçtikten sonra yer alan yolda oluşan göçük nedeniyle bölgede güvenlik tedbirleri artırıldı.
ÖNLEMLER ARTIRILDI
Çöküntünün fark edilmesinin ardından durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Ekipler, yol çevresinde güvenlik şeridi çekerek olası risklere karşı önlem aldı.
YOL YENİLENECEK
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yol yapım çalışmaları kapsamında söz konusu yolun yenileneceği bildirildi. Hasarın detaylı şekilde incelendiği ve gerekli teknik değerlendirmelerin sürdüğü öğrenildi.
SÜRÜCÜLERE UYARI
Yetkililer, bölgeden geçecek sürücülerin trafik işaret ve uyarı levhalarına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca alternatif güzergâhların tercih edilmesi ve bölgede kontrollü şekilde seyredilmesi konusunda uyarıda bulunuldu. Ekiplerin çalışmalarını en kısa sürede tamamlaması bekleniyor.
