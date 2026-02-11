Kore Gazisi Konya’da son yolculuğuna uğurlandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde 95 yaşında vefat eden Kore Gazisi Kazım Çetinkaya, düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kore Gazisi Kazım Çetinkaya için Akşehir Hasan Paşa İmaret Camii'de cenaze töreni düzenlendi.
Kılınan cenaze namazının ardından Çetinkaya'nın naaşı Nasreddin Hoca Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, yakınları, Akşehir Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı İsmail İnce, Akşehir Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, askerler, gazi ve şehit aileleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
