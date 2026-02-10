GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da yağış bereketi! Dere yatağı coştu

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da yağış bereketi! Dere yatağı coştu
Konya’nın Kulu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bereketiyle birlikte doğaya can verdi.

İlçe merkezinden geçen dere yatağı, ikindi saatlerinde yaklaşık 2 saat boyunca aralıksız süren yağışın ardından yeniden hayat buldu.

Yağmur sularıyla coşan dere, hem görsel bir şölen sundu hem de kurak geçen günlerin ardından çiftçilere ve tarım arazilerine umut oldu.

Toprağın suya kavuştuğu, doğanın derin bir nefes aldığı bu anlar, yağışın ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

(Ertan Özkök) 

Kaynak: Haber Merkezi

