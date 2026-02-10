Konya’da yağış bereketi! Dere yatağı coştu

Konya’nın Kulu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bereketiyle birlikte doğaya can verdi.

İlçe merkezinden geçen dere yatağı, ikindi saatlerinde yaklaşık 2 saat boyunca aralıksız süren yağışın ardından yeniden hayat buldu.

Yağmur sularıyla coşan dere, hem görsel bir şölen sundu hem de kurak geçen günlerin ardından çiftçilere ve tarım arazilerine umut oldu.

Toprağın suya kavuştuğu, doğanın derin bir nefes aldığı bu anlar, yağışın ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

(Ertan Özkök)

Kaynak: Haber Merkezi