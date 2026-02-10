GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 10 Şubat 2026 Salı

Konya’da bugün vefat edenler 10 Şubat 2026 Salı
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 10 Şubat 2026 Salı günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

MUAMMER KİRDİŞ

KULU
29-09-1948

YAZIR MEZARLIĞI

BEKİR BÜYÜKÇELEN

KONYA
10-05-1953

MUSALLA MEZARLIĞI

ŞERAFETTİN ERDİN

AFYONKARAHİSAR
02-03-1941

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

İSMAİL HORASAN

AKVİRANKIŞLA
02-07-1950

YEDİLER MEZARLIĞI

FAZLI ULAŞ

HACIPİRLİ
02-02-1948

HOCACİHAN MEZARLIĞI

GÜLSÜM AKTAN

TATKÖY
15-03-1938

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HASAN HÜSEYİN ERALP

AKVİRAN
20-06-1939

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

OSMAN GÜZEL

SİLVAN
01-01-1954

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

AHMET SARI

HADİM
10-07-1950

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

EMİNE ÖZARAS

TUZLUCA
03-05-1945

TEM MEZARLIĞI

AYŞE BAĞCI

HABİLLER
15-08-1943

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMET TAHRA

SÜRÜÇ
26-10-1936

YEDİLER MEZARLIĞI

RAHMİ UYSAL

GAZİLER
09-12-1962

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

MEMİŞ KIL

KONYA
10-11-1948

KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI

HALİME İZCİ

KONYA
01-01-1956

ÜÇLER MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

