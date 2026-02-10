Konya’da bugün vefat edenler 10 Şubat 2026 Salı

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
MUAMMER KİRDİŞ
|
KULU
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
BEKİR BÜYÜKÇELEN
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
ŞERAFETTİN ERDİN
|
AFYONKARAHİSAR
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
İSMAİL HORASAN
|
AKVİRANKIŞLA
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
FAZLI ULAŞ
|
HACIPİRLİ
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
GÜLSÜM AKTAN
|
TATKÖY
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
HASAN HÜSEYİN ERALP
|
AKVİRAN
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
OSMAN GÜZEL
|
SİLVAN
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
AHMET SARI
|
HADİM
|
YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI
|
EMİNE ÖZARAS
|
TUZLUCA
|
TEM MEZARLIĞI
|
AYŞE BAĞCI
|
HABİLLER
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MEHMET TAHRA
|
SÜRÜÇ
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
RAHMİ UYSAL
|
GAZİLER
|
ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
|
MEMİŞ KIL
|
KONYA
|
KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI
|
HALİME İZCİ
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
